Napoli, il Liverpool vuole Koulibaly: secco no di De Laurentiis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due obiettivi per rafforzare la difesa di Liverpool in vista della prossima stagione: in difesa Klopp vuole uno tra de Ligt dell'Ajax o Koulibaly. Magari tutti e due. Per il primo servono 70 milioni di sterline, per il napoletano non basterà arrivare a 100 milioni. De Laurentiis però è stato chiaro: non intende trattare per il centrale senegalese. Lo riporta Il Mattino