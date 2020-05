Napoli, il manager del Chelsea Lampard scende in campo per convincere Mertens

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, per convincere Dries Mertens a lasciare il Napoli e approdare al Chelsea, si è mosso anche il tecnico dei Blues Frank Lampard. La società inglese sta spingendo molto per arrivare al belga in scadenza con i partenopei che intanto continuano a provare a convincerlo a rinnovare tramite contatti continui con gli agenti. L'esito di questa telenovela è tutt'altro che scontata, con l'Atletico Madrid che intanto lavora sotto traccia per provare a inserirsi tra i protagonisti.