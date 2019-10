Napoli, il manager di Maradona: "Diego ha sempre creduto in Mertens"

© foto di Imago/Image Sport

Stefano Ceci, amico e manager di Diego Armando Maradona, dopo che Mertens ha superato il Pibe de Oro con 116 gol con la maglia del Napoli, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss: "Maradona ha sempre detto che Mertens fosse un calciatore forte, anche quando non trovava spazio e restava in panchina. I record sono fatti per essere battuti, questo è chiaro. Gimnasia? Sta vivendo l'esperienza a livello passionale perché sente molto il calcio. La cosa bella è che in ogni stadio c'è un omaggio per Diego, ovunque giochi".