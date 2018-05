Napoli, Il Mattino su Mertens: "Ciao ciao Ciro"

© foto di Federico De Luca

Il Mattino traccia un bilancio sugli ultimi mesi di Dries Mertens, improvvisamente divenuto un problema per l'attacco del Napoli. "I gol non si contano soltanto, si pesano pure. Il voto alla stagione di Mertens, nonostante i 21 timbri in 46 partite, è improvvisamente negativo. Nove partite e solo un gol, quello alla Roma".