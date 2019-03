Napoli, il messaggio di Ancelotti: vietato sottovalutare il Salisburgo

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' arrivato il momento dell'Europa League. Al di là della formalità Zurigo ai sedicesimi, la competizione europea per il Napoli inizia a tutti gli effetti questa sera al San Paolo (previsti 35mila spettatori) ospitando il Salisburgo, realtà del calcio europeo reduce da un girone chiuso a punteggio pieno (sei vittorie, battendo due volte Rosenborg, Celtic e Lipsia, terzo in Bundesliga) e che l'anno scorso ha eliminato Borussia Dortmund e Lazio per fermarsi solo al 114' a Marsiglia. "E' un avversario temibile, non dobbiamo sottovalutarlo", è stato il messaggio senza troppi giri di parole di Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida con un avversario che non avrà quel fascino e quel blasone che richiama il pienone allo stadio, ma che rappresenta sicuramente un'insidia importante.

"E' una partita delicata, ma la squadra sa quello che deve fare - ha detto il tecnico de Napoli in conferenza stampa - non sarà semplice perché è una gara diversa da quella con la Juve contro un avversario che aggredisce, gioca in verticale, tiene ritmi altissimi e quindi dovremo essere pronti". Ed Ancelotti a più riprese ha analizzato le caratteristiche molto particolari del Salisburgo, estremamente europeo con un atteggiamento iper-offensivo al punto che è secondo nella competizione per media tiri effettuati (secondo solo al Chelsea che però ha avuto un girone estremamente agevole): "Va sfruttato il fattore campo, ma con intelligenza perché loro altrimenti sfruttano il contropiede. Giocano aggressivi e verticalizzano, dobbiamo comandare il gioco ma facendo attenzione dietro".

Del resto il Napoli deve provare a vincere senza subire reti, ma prima di tutto sarà importante sbloccare il match e Ancelotti - con una battuta - non ha nascosto che la squadra non sta concretizzando le tante occasioni che crea in quasi tutte le partite: "San Gennaro non ci sta aiutando, ma dobbiamo far meglio. Le statistiche confermano che dobbiamo concretizzare sotto porta". Ed il tecnico si affiderà a Milik, probabilmente in coppia con Insigne, favorito su Mertes. A centrocampo nessun dubbio su Callejon, Allan, Fabian e Zielinski mentre in difesa Hysaj o Malcuit a destra, Koulibaly e Maksimovic al centro con il ritorno di Mario Rui a sinistra ed in porta Meret sembra avanti su Ospina vista la squalifica per domenica.