Napoli, il Milan su Diawara: è il nome nuovo per sostituire Biglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova idea per il centrocampo del Milan, raccontata da Tuttosport oggi in edicola. Si chiama Amadou Diawara, regista del Napoli che con gli azzurri non trova grande spazio: se così dovesse essere anche nelle prossime settimane, potrebbe spingere per andare via. Magari in prestito, magari proprio al Milan.