Napoli, il Monaco su Sarri: clamorosa offerta da 6 milioni a stagione

Il Napoli è chiamato a difendersi dall'offensiva del Monaco per Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, la società del magnate russo Rybolovlev avrebbe pensato bene di muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza offrendo uno stipendio da 6 milioni di euro a stagione per le prossime due-tre stagioni al tecnico dei napoletani. Per il momento - si legge - Sarri non ha dato nessuna risposta poiché è concentrato sul finale di campionato. Il club partenopeo, però, non vuole farsi trovare impreparato, con De Laurentiis che ha deciso di accelerare i tempi per il prolungamento di contratto. Al ritorno dagli Stati Uniti, il presidente del sodalizio campano presenterà all'ex Empoli un rinnovo da 3 milioni di euro l'anno fino 2021 con la garanzia di importanti investimenti sul mercato.