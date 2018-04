Napoli, il Monaco tenta Sarri ma De Laurentiis spinge per il rinnovo

Fonte: TuttoNapoli

Il Monaco pensa al dopo-Jardim e tra i candidati c'è anche Maurizio Sarri. Per vedere l'azzurro nel Principato è necessario l'addio del tecnico portoghese, che è nella lista del Chelsea. Tornando ai fatti di casa Napoli, prima della fine del campionato Sarri non vuole parlare di rinnovo. A fine stagione però non ci saranno, probabilmente, tante panchine libere. De Laurentiis ha fretta, spinge: ingaggio a 3 milioni (il tecnico ne vorrebbe uno in più), investimenti mirati sul mercato e lo sviluppo delle strutture. A riportarlo è Premium Sport.