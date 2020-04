Napoli, il pallino di Giuntoli per l'attacco è Immobile: la strategia per l'offerta

vedi letture

Non c'è solo Cavani tra le idee di mercato del Napoli che è pronta a dire addio a Milik per fare spazio a un nuovo bomber di livello internazionale. Il pallino di Giuntoli si chiama Ciro Immobile, che però Lotito non vorrebbe assolutamente cedere e che in ogni caso non costerebbe meno di 80 milioni di euro. Gli azzurri però non sono spaventati da questa eventuale richiesta e tra cessioni di pregio e riserve di bilancio prepareranno almeno una proposta per provare a trattare con i biancocelesti. A riportarlo è Tuttosport.