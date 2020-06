Napoli, il Paris Saint-Germain si allontana da Koulibaly. Marquinhos l'erede di Thiago Silva

Kalidou Koulibaly non è più nei piani del Paris Saint-Germain. Il dietrofront arriva direttamente dalla Francia: il quotidiano Le Parisien ha confermato che la società parigina vuole sostituire il partente Thiago Silva, ma la soluzione si troverà in casa. Le alternative ci sono - Marquinhos e Kimpembé - e non c'è bisogno di intervenire sul mercato, almeno per il momento. Il cambio di direzione è avvenuto anche per la richiesta troppo alta da parte della società azzurra, che chiede 100 milioni di euro per il centrale senegalese.