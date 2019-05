© foto di Insidefoto/Image Sport

Nessun addio, ma un ricco rinnovo. È questo il piano di Mino Raiola per il futuro di Lorenzo Insigne, secondo quanto riportato da Il Mattino. Dopo la freddezza, il rapporto tra l'attaccante e l'ambiente del Napoli pare tornato sereno, e il rigore segnato contro il Cagliari ha aiutato. Lo scenario più probabile è diventato quello di una sua permanenza in azzurro, ma si passa, nelle intenzioni dell'agente di Insigne, da un nuovo contratto.

In particolare, Raiola punterebbe a strappare un milione in più: sarebbe questo il ritocco verso l'alto chiesto al club, con prolungamento dell'accordo dal 2022 (scadenza attuale) al 2024. E poi, l'intenzione è quella di strappare al Napoli qualcosa in termini di diritti d'immagine: più libertà di movimento per il giocatore in questo ambito, tradizionalmente ostico per le trattative con i partenopei.