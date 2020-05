Napoli, il piano per tornare a Castel Volturno: 2 turni gestiti direttamente da Gattuso

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione del Napoli in vista della ripresa deglia llenaenti, prima individuali e poi di squadra. Il centro sportivo di Castel Volturno è stato già sanificato, mentre per giovedì sono previsti i tamponi a squadra e staff con l’obiettivo di tornare in campo venerdì. Il Napoli ha a disposizione 3 campi, su ognuno di questi andranno 4 giocatori per nel primo turno e 4 nel secondo per un totale di 24 calciaotori divisi in due tronconi.

Le sedute, aerobiche ma pure tecniche, saranno gestite da Gennaro Gattuso e dal suo staff per un totale di 9 persone. Oltre a loro ci sarà il comparto medico e due fisioterapisti. I giocatori arriveranno in auto già pronti per allenarsi per poi farsi la doccia a casa.