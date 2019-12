Sotto traccia qualcosa si muove. Il Napoli dovrà attingere dal prossimo mercato, lo sa bene, nella rosa c'è qualche falla da quand'è arrivato Gennaro Gattuso ed è passato al suo 4-3-3. Così starebbe lavorando ad uno scambio di prestiti con l'Inter: Politano in azzurro, Llorente a fare il percorso inverso. La voce trova conferma da La Repubblica, che aggiunge dell'altro. La partenza dello spagnolo riaprirebbe la strada per l'ingaggio di Zlatan Ibrahimovic, che andrebbe poi a rimpiazzare Llorente. Un sogno per il Napoli.