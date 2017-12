Napoli, il presidente dell'Atletico: "Nessun contatto per Vrsaljko"

© foto di J.M.Colomo

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del sorteggio di Europa League di lunedì che potrebbe mettere di fronte i Colchoneros agli azzurri, affrontando anche l'argomento relativo a Sime Vrsaljko, obiettivo dei campani per gennaio: "È felice a Madrid, è un nostro giocatore al di là di ciò che si dice in Italia. Non abbiamo mai avuto alcun contatto con Napoli, Juventus e Roma. A gennaio non so cosa succederà, vedremo. Il possibile incrocio in Europa League? Sarebbe una partita meravigliosa, come un finale".