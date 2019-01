Napoli, il prestito di Rog alla Fiorentina per arrivare a Veretout

© foto di Federico De Luca

Anche la Fiorentina su Marko Rog. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega come per portare a termine l’affare i viola dovranno sbaragliare l’agguerrita concorrenza e trovare un’intesa con Aurelio De Laurentiis sulla formula del trasferimento. Il Napoli apre solo al prestito, che potrebbe essere un’occasione per parlare con i viola di Jordan Veretout, tra i possibili obiettivi di mercato per giugno in casa azzurra.