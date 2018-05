Napoli, il primo messaggio di Ancelotti in quattro lingue: "Felice e onorato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque lingue per Carlo Ancelotti, che attraverso il profilo Twitter del Napoli ha mandato, in italiano, ma anche in inglese, francese, e spagnolo, il seguente messaggio ai tifosi azzurri: "Sono felice e onorato di essere l'allenatore della squadra di una città unica con una tifoseria impareggiabile. Forza Napoli sempre".