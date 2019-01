Napoli, il PSG non va oltre i 60mln per Allan: ADL fa muro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allan resta nel mirino del Paris Saint-Germain, ma il Napoli non ha intenzione di fare sconti. Sky Sport sottolinea come il club francese sia disposto a offrire 50-60 milioni di euro più bonus per il centrocampista che Aurelio De Laurentiis valuta oltre cento milioni di euro. Troppa distanza, dunque, tra le parti. A queste condizioni l'ex Udinese resta a Castel Volturno, almeno fino a giugno. Intanto il PSG prosegue la trattativa per Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma in uscita dallo Zenit San Pietroburgo.