© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Psg è tra i club in prima fila per il 19enne dell'Ajax Matthijs De Ligt ma non sarebbe stata lui la prima scelta. Dalla Francia fanno sapere che sarebbe stato fatto un tentativo per Kalidou Koulibaly: Leonardo, ds del Psg, avrebbe fatto pervenire una proposta da 85 milioni di euro ai partenopei, offrendo al 27enne centrale franco-senegalese un ingaggio faraonico da 15 milioni all'anno. A riferirlo è Le 10 Sport secondo cui l'offerta è stata rispedita al mittente da De Laurentiis: il Napoli si priverebbe del difensore solo per un'offerta folle, non meno di 120 milioni.