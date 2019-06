Napoli, il PSG ormai è lontano: con Allan si lavora al rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il PSG ormai lontano, il Napoli nel futuro ma con rinnovo e adeguamento. Pare questo il futuro di Allan: il club transalpino, dopo l'interessamento invernale, ha ormai mollato la pista che porta al brasiliano, concentrandosi su Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferito da Il Mattino, per il motorino del centrocampo di Ancelotti diventa più attuale un discorso legato al prolungamento di contratto.

Il Napoli non arriverà a 6 milioni. È questa la cifra che a gennaio Allan aveva sostanzialmente concordato col PSG. Somme che il Napoli non intende raggiungere, anche perché l'ultimo rinnovo non è lontano nel tempo, poco più di un anno fa. L'obiettivo di Allan, a questo punto, dovrebbe essere quello di provare a strappare a De Laurentiis un nuovo contratto da 4 milioni di euro l'anno: sarebbe comunque un adeguamento sostanziale e sostanzioso, i contatti tra club e agenti sono avviati e fitti.