Napoli, il PSG pronto a rompere gli indugi per Koulibaly ma c'è anche il Man United

Il Paris Saint-Germain ha deciso che in estate proverà ad acquistare il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly. Il giocatore viene seguito da tempo dal club di Al Khelaifi, che ora è pronto a trattare con De Laurentiis. Occhio però anche al Manchester United, che nonostante il "no" ricevuto in estate, non ha mai perso di vista il senegalese, vero obiettivo difensivo per la squadra di Solskjaer. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.