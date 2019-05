Napoli, il PSG su Van de Beek: ostacolo francese per il centrocampista

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ostacolo PSG per il Napoli per arrivare a Donny van de Beek dell'Ajax. Il club francese spinge per avere il giovane olandese e il tecnico Tuchel lo vorrebbe da affiancare ad Allan, facendo dunque un doppio sgarbo ai partenopei che seguono il centrocampista che ha segnato in Champions con Juventus e Tottenham. A riportarlo è Il Mattino.