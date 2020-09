Napoli, il PSG torna su Koulibaly: contatto tra Leonardo e De Laurentiis

Il Manchester City continua a tergiversare per Kalidou Koulibaly, pensa a Gimenez dell'Atletico Madrid, e sul difensore senegalese torna, con discrezione, il PSG. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Leonardo una decina di giorni fa ha chiamato De Laurentiis per raccogliere informazioni. Un altro dettaglio interessante è che Koulibaly ha comprato un appartamento proprio a Parigi, anche se per scelta personale. Ma anche questo, scrive il quotidiano, può essere un dettaglio, appunto, sul suo futuro. Che resta in bilico.