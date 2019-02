Napoli, il PSG tornerà alla carica per Allan. Nel mirino anche Koulibaly

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'assalto invernale non ha colto nel segno. Ma il PSG non molla: secondo quanto riferito da Il Mattino, il club transalpino tornerà infatti alla carica con il Napoli per Allan. Il brasiliano, però, non sarà l'unico obiettivo dei parigini: nel mirino torna infatti Kalidou Koulibaly. Il Napoli valuta il senegalese almeno 120 milioni di euro, sulle sue tracce vi sono anche il Barcellona e i due club di Manchester.