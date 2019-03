Napoli, il punto sull'infermeria: stabiliti i rientri di Ghoulam e Albiol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come stanno gli infortunati in casa Napoli? Secondo il Corriere della Sera, Faouzi Ghoulam è ancora nella clinica Move to Cure di Anversa per recuperare la miglior condizione, come fatto da Younes qualche settimana fa. Il suo rientro a Castel Voltruno è previsto per la prossima settimana, mentre quello di Raul Albiol è atteso per il post-Genoa: lo spagnolo punterà poi la sfida di ritorno con l'Arsenal per il recupero in campo.