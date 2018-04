Napoli, il Questore non è scaramantico: "Lavoriamo per la festa scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente scaramanzia per Antonio De Iesu, Questore di Napoli che, intervenuto a CalcioNapoli24Live, ha fatto il punto della situazione in vista della trasferta di Firenze. E parlato già della possibile festa scudetto nel capoluogo campano: "È stato scelto di aprire la trasferta ai tifosi napoletani non residenti in Campania ed è già un grande traguardo. Gara a rischio? Tutte le gare hanno un potenziale di rischio, ma in questo caso sono certo che l'attenzione e la voglia di assistere a una partita di calcio così delicata attenui gli elementi di rischio".

Sulla volata scudetto.

"Come appassionato del Napoli dico che ci avviciniamo a un evento storico. Da punto di vista istituzionale stiamo già lavorando per i servizi in occasione dello scudetto ed è un buon viatico. Sarà un evento particolare che sarà vissuto con grande entusiasmo e leggerezza da parte del popolo e napoletano".