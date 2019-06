© foto di Imago/Image Sport

Serviranno 55 milioni di euro per portare James Rodriguez al Napoli. Il Mattino in edicola scrive che il Real Madrid ha fissato il prezzo per ingaggiare il colombiano, in uscita dalle merengues dopo il biennio trascorso al Bayern Monaco.

Il club azzurro cerca la formula giusta. Aurelio De Laurentiis proverà a intavolare il discorso con Florentino Perez sulla base del prestito con obbligo di riscatto, anche legato al numero di presenze del calciatore sudamericano. Un'idea che non dispiace alla Casa Blanca. A questo punto, si dovrà lavorare sulla 'parte fissa' nel riscatto, perché a quelle cifre attualmente richieste dal Real Madrid, il Napoli ha già fatto sapere che non ci sta.