Napoli, il Real Madrid ha un piano per riportare in Spagna Fabian Ruiz

Fonte: TuttoJuve.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabian Ruiz e Kylian Mbappé; questi i due obiettivi di mercato finiti nel mirino del Real Madrid in vista delle prossime stagione. Stando a quanto afferma Ok Diario, le merengues hanno già in mente un piano per portare a Valdebebas entrambi i calciatori. L'obiettivo è sfruttare la stessa strategia utilizzata con Eden Hazard; trattare i calciatori ad un anno dalla scadenza naturale del contratto, in modo da poterli prendere quasi a prezzo di saldo. La scadenza naturale dell'accordo del francese con il PSG è il 2022, nel 2023 invece, scade il contratto di Fabian Ruiz con il Napoli.