Napoli, il rendimento record in trasferta per la finale contro l'Inter

"Fino all'ultima partita, giocatevi la vita". Il titolo dello striscione esposto a Castelvolturno dalla Curva A, ieri in visita al centro sportivo per dare la carica alla squadra, fotografa anche il momento degli azzurri dopo il ko con la Roma. La Juventus virtualmente è avanti, vincendo il recupero in casa con l'Atalanta, e anche per questo la gara del Napoli contro l'Inter può considerarsi una finale per non perdere ulteriore terreno ed a quel punto svilire l'importanza dello scontro diretto di Torino.

Match da non fallire dunque per il Napoli che, nonostante l'ultima sconfitta, il ritmo della Juventus ed il sorpasso virtuale, resta però padrone del proprio destino perché con 11 vittorie chiuderebbe matematicamente primo (proprio con la Roma s'è interrotta la striscia di 10 successi di fila). Ed il fatto di giocarsi il campionato in trasferta (sono comunque previsti oltre 10mila napoletani a San Siro) può essere un bene: fuori casa il Napoli ha dalla scorsa stagione il miglior rendimento del campionato ed è l'unica squadra al momento imbattuta (12 vittorie ed un pareggio) con l'ultimo ko risale addirittura alla fine del 2016.

Il Napoli si troverà di fronte un avversario di valore, che sulla carta e nelle individualità non sembra così lontano, e che già all'andata strappò il pareggio al San Paolo, seppur con una gara quasi esclusivamente difensiva. Nell'ultimo periodo le difficoltà nerazzurre sono state notevoli e lo scarto di 18 punti (con una gara in meno) è evidente nel gioco. In linea generale negli ultimi anni la differenza è stata notevole tra le due squadre: in cinque anni i partenopei si sono spinti a 378 punti (secondi, dietro la Juventus) mentre i nerazzurri sono quinti ed inseguono a -83 punti. Ancora più netta la distanza col Milan (105 punti) a testimonianza delle differenze di passo in questi anni.