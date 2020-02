© foto di Federico Gaetano

"A livello societario non possiamo accettare che l'arbitro fermi il gioco per diversi minuti e non vada a rivedere l'episodio al VAR". Cristiano Giuntoli, al termine di Napoli-Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'episodio che ha visto protagonista Milik nella ripresa: il polacco, al 73' (sul punteggio di 1-2), è caduto in area dopo un contatto con Donati, ma l'arbitro Giua lo ha ammonito per simulazione. Una situazione sicuramente controversa: dalle immagini è evidente il tocco sul giocatore del Napoli, che però accentua la caduta. Giua, dopo un lungo consulto con l'arbitro addetto al VAR, ha deciso di non utilizzare lo strumento tecnologico e di confermare la sua scelta..