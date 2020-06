Napoli, il rinnovo di Callejon è ancora possibile: il club lo testerà nel primo mese di ripresa

Quale futuro per José Maria Callejon? L'addio dell'esterno offensivo al Napoli non sarebbe più così scontato, almeno secondo quanto riporta oggi Tuttosport. Lo spagnolo, classe '87, potrebbe infatti ancora firmare un prolungamento del suo contratto in scadenza a fine stagione. Tutto dipenderà, si legge sul quotidiano, dal suo impegno in questo mese: il club partenopeo testerà la sua voglia di restare e poi prenderà una decisione definitiva.

Su Callejon, intanto, hanno messo gli occhi Siviglia, Betis e Valencia, soltanto in Spagna.