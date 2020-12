Napoli, il rinnovo di Gattuso arriva con la Befana: i diritti d'immagine e i bonus rallentano la firma

vedi letture

La firma sul rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso non arriverà prima dell'Epifania a causa di alcuni cavilli legati ai diritti d'immagine e altri piccoli particolari che i legali rappresentanti del tecnico del Napoli stanno valutando con molta attenzione. Sono numerose le pagine che compongono il nuovo contratto ed è per questo che è necessario più tempo del previsto prima di arrivare alla fumata bianca. L'accordo già raggiunto a novembre tra Ringhio e De Laurentiis non è in bilico: non ci saranno clausole rescissorie e la durata sarà fino al 2023. C'è però ancora da aspettare almeno il 2021 prima di arrivare all'annuncio. A riportarlo è Il Mattino.