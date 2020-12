Napoli, il rinnovo di Gattuso non è in discussione: ecco perché sono slittati i tempi dell'annuncio

Il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli non è in discussione. A sostenerlo è l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'accordo tra l'allenatore calabrese e Aurelio De Laurentiis c'è e non è saltato, ma ci sono alcuni punti legati a bonus e diritti d'immagine che vanno ancora chiariti.

I legali del tecnico hanno valutato il contratto sottoposto dagli omologhi del Napoli e l'hanno rispedito alla Filmauro per correggere determinati aspetti, ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Tra il presidente e 'Ringhio' il rapporto è ottimo: i due continuano a sentirsi, specie in questo periodo complicato per l'allenatore, e discutono anche di futuro. Un futuro da affrontare insieme, senza alcun dubbio.