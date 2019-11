Napoli, il rinnovo di Mertens resta in bilico. E l'Inter è alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime su Dries Mertens: anche l'Inter sta pensando al giocatore, in caso di mancato rinnovo con il Napoli. In giornata odierna non sono stati fugati tutti i dubbi per il giocatore e non è arrivato un accordo sul rinnovo. Servirà tornare a vedersi ma i nerazzurri, spiega Sky Sport 24, sono alla finestra.