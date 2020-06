Napoli, il rinnovo di Milik è difficile ma la porta non è ancora chiusa

Secondo quanto riportato da Il Mattino, per il rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik la porta non è ancora chiusa, con il Napoli che tornerà presto a parlare con l'attaccante polacco, tornato al centro dei pensieri azzurri dopo il rigore decisivo dal dischetto che ha permesso a Gattuso di alzare la Coppa Italia in faccia alla Juventus. Se arriverà l'intesa bene, altrimenti il giocatore verrà ceduto, e proprio i bianconeri sono tra coloro che tenteranno di acquistare la punta insieme ad un paio di squadre di Premier League. In caso di cessione ecco che Giuntoli affonderebbe il colpo su Osimhen, ma questo è un altro discorso che verrebbe affrontato solo in caso di addio di Milik.