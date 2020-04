Napoli, il rinnovo di Milik non è impossibile ma la clausola blocca tutto

Il Napoli ha deciso di provare a trattenere Arek Milik, ma l'operazione rinnovo sarà tutt'altro che semplice. Il giocatore ha aperto all'ipotesi di rilanciarsi altrove, anche perché non c'è minimamente accordo sulla possibilità di inserire una clausola da 100 milioni di euro per l'estero presentata in sede di trattativa da parte degli azzurri. Il giocatore vuole ritrovare gli stimoli perduti e dunque non è fa solo un discorso economico. Ci sono tanti club pronti a puntare su di lui, dal Milan in Italia, fino ad Atletico Madrid e Siviglia in Spagna, oltre che Arsenal e Tottenham in Inghilterra. La trattativa dunque è quanto mai in salita, ma Giuntoli non è tipo che si arrende facilmente. Quello che è certo è che senza rinnovo, il polacco andrà via, perché nessuno vuole iniziare la stagione con il contratto della punta in scadenza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.