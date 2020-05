Napoli, il rinnovo di Milik torna in ballo solo con ingaggio top e clausola rescissoria

Arkadiusz Milik continua a vivere con un piede fuori da Castel Volturno ma il Napoli non ha mollato la strada che potrebbe portare al rinnovo. Il giocatore chiede lo stesso ingaggio percepito da Lozano e Insigne e nel caso in cui gli fosse riconosciuto, con 4 milioni di stipendio sarebbe anche disposto a inserire la clausola da 100 milioni su cui si è arenata la trattativa. L'attaccante ha vari estimatori, tra cui la Juventus che si è mossa appena ha fiutato l'affare, ma ci sono anche Atletico Madrid, Tottenham e Schalke 04. Senza rinnovo sarà cessione immediata, con De Laurentiis che nonostante il contratto in scadenza nel 2021, è pronto a chiedere non meno di 50 milioni. E senza contropartite. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.