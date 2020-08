Napoli, il ritiro perde ben dodici nazionali: Gattuso con tante seconde linee e partenti

Ieri è iniziata a tutti gli effetti la seconda parte del ritiro di Castel di Sangro. Rino Gattuso ha perso ben 12 giocatori centrali nel suo gruppo, convocati dalle rispettive nazionali, ed il lavoro sul campo inevitabilmente ne ha risentito. Il tecnico da ieri lavora senza Meret, Insigne, Di Lorenzo, Mertens, Fabian, Lobotka, Hysaj, Elmas, Mario Rui, i centrali difensivi Maksimovic e Rrahmani ed i polacchi Milik e Zielinski e parallelamente il club ha aggiunto altri 10 elementi tra Primavera e rientri dai prestiti da piazzare nuovamente.

Nella lista dei nuovi convocati, diramata ieri dal club, c'è anche Allan che però non s'è visto al campo d'allenamento. Per la verità neanche nel ritiro di Castel di Sangro, visto che è rimasto a Napoli, in attesa di avere l'ok per recarsi alle visite mediche con l'Everton: mancano solo gli ultimi dettagli tra il suo agente ed il club inglese, dopo l'accordo col Napoli per 25mln di euro più 5 di bonus. "Lavoriamo per la nazionale di Mancini o per i nostri tifosi?" l'interrogativo di ieri di De Laurentiis in un convegno organizzato a Castel di Sangro ed in effetti Gattuso si ritrova con pochissimi titolari su cui impostare un lavoro utile per la stagione ed altri con la valigia pronta in attesa che si sblocchi il mercato in uscita: Demme, Lozano, Malcuit, Manolas, Osimhen e Politano, appena sei, oltre ai partenti Koulibaly, Gaetano, Ghoulam, Llorente, Younes ed Ounas. Non la situazione ideale per preparare la nuova stagione.