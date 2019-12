© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ritiro per far ripartire la stagione del Napoli, ma in azzurro c'è soprattutto Carlo Ancelotti a essere in bilico. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico di Reggiolo rischia concretamente l'esonero. Per prenderne il posto, De Laurentiis pensa a un suo allievo: idea Gennaro Gattuso.