Napoli, il ritorno di Hamsik: Ancelotti riparte dal capitano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna in campo Marek Hamsik. Il Napoli per la sfida alla Sampdoria ritrova il proprio capitano, fuori per infortunio dalla gara con l'Inter del 26 dicembre e lo fa nel momento più delicato, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ed un pareggio a Milano che sembra aver chiuso i giochi per il campionato. Recupero importante a centrocampo, anche per l'assenza di Fabian per squalifica dopo l'ingiusta espulsione col Milan, ma soprattutto perché - nonostante la stagione non a livelli eccezionali - ogni volta che il Napoli scende in campo senza Hamsik dimostra di non poter sopperire così facilmente alla sua assenza, con la manovra che risulta lenta e prevedibile.

Anche in questo mercato di gennaio non sono mancate le voci sugli interessamenti dalla Cina. Rumors che probabilmente continueranno visto che la finestra cinese chiude a fine febbraio, ma il Napoli non ha intenzione di far partire il proprio capitano, anche se non è un mistero che il trasferimento possa concretizzarsi in estate. Per ora lo stesso giocatore è concentrato nel chiudere nel migliore dei modi la sua straordinaria storia in azzurro, magari alzando quell'Europa League sfumata in semifinale con Benitez, ripartendo da domani, provando a trascinare la squadra al ritorno alla vittoria contro la Sampdoria, la squadra contro cui l'anno scorso superò il record di gol di Maradona.