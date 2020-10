Napoli, il ritorno di Insigne ed il primo gol di Petagna: quante armi per Gattuso

Il derby campano va al Napoli. Non senza sofferenza, la squadra di Gattuso raccoglie la quarta vittoria su quattro gare disputate in campionato, rimontando il Benevento di Inzaghi e sbrogliando una partita a dir poco complicata. Merito della squadra di Inzaghi, che trova il gol con Roberto Insigne in ripartenza e chiude benissimo gli spazi, mentre il Napoli nel primo tempo si vede negato un rigore su Lozano e per il resto colpisce due legni ma non ha - come accaduto con l'AZ - grande fluidità di manovra di fronte all'ennesima squadra tutta dietro la linea del pallone.

Nella ripresa cala la pressione del Benevento, si aprono maggiori spazi, ed il Napoli con i 5 cambi e le tantissime armi a disposizione riesce a ribaltare la partita. Il pareggio arriva con una perla di Lorenzo Insigne, al ritorno da titolare dopo l'infortunio, e poi il gol-vittoria è del subentrato Andrea Petagna, su assist di Politano, anche lui entrato a gara in corso. Con l'enorme qualità della panchina il Napoli completa la rimonta che segna il riscatto dopo il passo falso in Europa League e dà nuova fiducia in vista della sfida di giovedì sul campo della Real Sociedad, prima in classifica in Liga.