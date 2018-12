Napoli, il ritorno di Milik: Ancelotti ritrova il bomber polacco

© foto di www.imagephotoagency.it

La partita di Bergamo non ha lasciato solo i tre punti, comunque fondamentali per provare a restare in scia della Juventus e staccare l'Inter. La sfida all'Atalanta ha riconsegnato a Carlo Ancelotti un Arek Milik ritrovato innanzitutto dal punto di vista mentale. La rete nel finale a Bergamo, con un bellissimo controllo ed un sinistro volante di forza, velocità e qualità, ha fatto salire il polacco a quota cinque in campionato, non male per chi nell'ultimo periodo s'è visto totalmente scavalcato nelle gerarchie dalla crescita di condizione esponenziale di Dries Mertens.

Partito molto bene, Milik dopo una serie di gara consecutive da titolare ha accusato un evidente calo di forma - quasi parallelo alla crescita del belga - ma non s'è perso d'animo. Del resto negli ultimi due anni ha superato situazioni ben più difficili con le due operazioni al ginocchio ed al momento le cinque reti, in 802 minuti giocati, gli valgono la media di un gol ogni 160' ed una proiezione sopra le 20 reti. Anche nelle ultime stagioni, nonostante i lunghi stop, ha firmato 8 reti in 872 minuti (uno ogni 109') due stagioni fa e 6 in 543' (un gol a partita) nella scorsa annata. Il gol-vittoria potrebbe dargli ulteriore carica per superare questi alti e bassi e ritornare a tutti gli effetti il giocatore che incantò nei primi mesi in azzurro. Intanto serve a rilanciare la sua candidatura ad una maglia da titolare già sabato per la sfida al Frosinone.