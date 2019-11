© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Oltre venti giorni dopo il pari casalingo contro il Salisburgo, Carlo Ancelotti si presenterà in conferenza stampa ad Anfield per analizzare i temi della partita contro il Liverpool e non solo. Appuntamento alle 19 italiane per sentire le impressione del tecnico, in silenzio stampa forzato sin dal pareggio contro la squadra austriaca. La UEFA, per obblighi contrattuali, impone il rientro davanti ai microfoni e al fianco dell'allenatore partenopeo dovrebbe esserci Giovanni Di Lorenzo. Come di consueto, seguiremo i due interventi stampa LIVE sul nostro sito, grazie all'inviato nell'impianto inglese.