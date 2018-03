Napoli, il sindaco De Magistris su Younes: "Non ha visto niente della città"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Napoli tiene nuovamente banco il caso Younes, dopo le dichiarazioni del calciatore - poi smentite - riportate dal De Telegraf. Cosi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il sindaco della città partenopea, Luigi De Magistris: "Se quando parla di Napoli parla di città sottosviluppata, vuol dire che non ha visto niente della città. Ho sentito che il suo procuratore ha smentito, bisognerà capire se veramente ha detto quelle cose. Contatti con camorristi? Sono problemi suoi se in due giorni ha avuto questi incontri, noi ci stiamo già muovendo per capire se siano vere le sue parole, nel caso di sicuro agiremo".