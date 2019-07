Napoli, il sogno di De Laurentiis è portare James in ritiro in Trentino

© foto di Imago/Image Sport

Il piano a cui il Napoli sta lavorando sotto traccia nel corso di questi giorni è quello di portare James Rodriguez a Dimaro, in ritiro, per il primo bagno di folla della stagione. Ancelotti scalpita per avere il colombiano che potrebbe rientrare dalle ferie direttamente in Trentino, insieme a Manolas e gli altri top player della rosa. Se così non fosse, perché i tempi del mercato possono ovviamente allungarsi, il piano B porta a una presentazione show al San Paolo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.