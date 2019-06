Napoli, il sogno è Icardi: De Laurentiis pronto a investire 60-70 milioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il vero sogno del Napoli per il prossimo mercato estivo si chiama Mauro Icardi. Un tentativo verrà fatto perché gli azzurri hanno bisogno di un giocatore con le caratteristiche dell'argentino e De Laurentiis vorrebbe fare un grande colpo per la piazza e per Ancelotti. I nerazzurri sarebbero interessati a Zielinski e Fabian Ruiz, ma per i partenopei sono incedibili.

I costi dell'operazione - Il presidente azzurro è pronto ad offrire al giocatore un contratto da 7 milioni più bonus e a mettere sul piatto tra i 60 e i 70 milioni, ma il nodo da sbrogliare è la volontà dello stesso Maurito. Al momento, in caso di addio, preferirebbe la Juventus, ma il mercato è lungo. Wanda e Marotta si vedranno in settimana e chissà se proprio da quell'incontro non possano uscire novità interessanti per il club partenopeo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.