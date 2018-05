Napoli, il sogno per l'attacco di Ancelotti si chiama Benzema

© foto di J.M.Colomo

Filtrano già nomi da sogno per il Napoli che verrà. Sulla scia del colpo Gonzalo Higuain per Rafa Benitez, adesso Aurelio De Laurentiis potrebbe provare a regalare Karim Benzema a Carlo Ancelotti. Secondo Sportmediaset, infatti, sarebbe il francese il grande sogno per l'attacco che verrà della formazione azzurra per puntare allo Scudetto.