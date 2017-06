Napoli, il Torino offre 15 milioni per Zapata: la richiesta è 25-30

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta viva la pista Torino per Duvan Zapata, con i granata che si sono spinti fino a offrire 15 milioni più bonus contro i 25-30 chiesti da De Laurentiis. Secondo il patron azzurro, la cessione del colombiano servirà per aumentare il tesoretto da investire nel mercato in entrata al momento fermo a 20 milioni, con l'attaccante ex Udinese che piace anche all'Everton che però ha come primo obiettivo Giroud dell'Arsenal.