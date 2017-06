Napoli, il Torino offre 16 milioni per Zapata: la richiesta è ferma a 25

© foto di Federico Gaetano

Soldi in arrivo in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino il club azzurro dovrebbe infatti incassare un bel gruzzoletto dalla cessione di Duvan Zapata, con il Torino che ha inoltrato un'offerta da 16 milioni di euro più bonus mentre il club campano è stato chiaro: per chiudere ne servono 25.