Napoli, il tormentone Milik verso la fine mentre Koulibaly non si sblocca

Un giorno, massimo due, e Arek Milik dovrebbe dire definitivamente sì alla Roma, chiudendo uno dei tormentoni del mercato estivo. La Juventus, che l'aveva bloccato mesi fa, ha comunicato al polacco che non è più interessata e che, sentendosi libera da ogni vincolo, intende chiudere per Dzeko, l'attaccante scelto dal nuovo allenatore. All'attaccante del Napoli, fuori dal progetto dopo aver rifiutato il rinnovo quando la Juventus sembrava ad un passo, non resta che accettare la soluzione giallorossa a quasi 5mln di euro a stagione, il doppio di quanto percepisce a Napoli: non avrebbe alcun senso andare al braccio di ferro con De Laurentiis, non avendo certezza di ricevere un'offerta migliore la prossima stagione, dopo un anno che sarebbe a tutti gli effetti lontano dai campi, perdendo a quel punto anche gli Europei.

Per una situazione che sembra andare verso la definizione, ce n'è un'altra che resta tutta da decifrare. Per Kalidou Koulibaly non è arrivato il rilancio del City, fermo sotto i 60mln di euro senza bonus, e tantomeno per ora una proposta dal PSG. Con gli inglesi in realtà non c'è neanche trattativa diretta tra i club, ma si va avanti con l'intermediazione dell'agente Ramadani, ed ogni giorno che passa il difensore senegalese è più vicino alla permanenza in azzurro. Nonostante l'apertura del club alla cessione, la necessità di monetizzare e la volontà del diretto di misurarsi con un top club alla soglia dei 30 anni, De Laurentiis è disposto ad uno sconto intorno ai 75-80mln di euro - dopo aver rifiutato offerte a tripla cifra negli ultimi anni - ma non di certo a svendere il giocatore a metà prezzo.