Napoli, il Tottenham non molla Hysaj: corsa a tre con Roma e Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è ancora il Tottenham sulle tracce di Elseid Hysaj, terzino in uscita dal Napoli. Non s'è defilato, come sembrava negli ultimi giorni, il club inglese che ha voglia di regalare qualche altro rinforzo a Mauricio Pochettino entro l'8 agosto, data della fine del mercato inglese. Secondo il Sunday Express, è corsa a tre per l'albanese: gli Spurs fronteggiano la concorrenza di Juventus e Roma.